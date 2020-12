Austria, deciso il terzo lockdown. La nuova strategia: stop solo dopo screening di massa, chi non fa il tampone resta in quarantena (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Austria il 27 dicembre torna in lockdown totale: negozi, bar e ristoranti chiusi e coprifuoco di 24 ore al giorno. La novità del terzo lockdown è lo screening di massa, in programma il 16 e 17 gennaio. solo chi avrà un esito negativo potrà uscire dal 18 gennaio, quando i negozi e ristoranti apriranno. Chi non si sottopone al tampone rapido resta per un altra settimana in quarantena. Anche le scuole riapriranno solo il 18 gennaio. dopo Natale quindi l’Austria entrerà nel suo terzo lockdown nazionale. Una misura necessaria dopo che nella settimana tra il 30 novembre e 6 dicembre sono morti 2.536 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’il 27 dicembre torna intotale: negozi, bar e ristoranti chiusi e coprifuoco di 24 ore al giorno. La novità delè lodi, in programma il 16 e 17 gennaio.chi avrà un esito negativo potrà uscire dal 18 gennaio, quando i negozi e ristoranti apriranno. Chi non si sottopone alrapidoper un altra settimana in. Anche le scuole riaprirannoil 18 gennaio.Natale quindi l’entrerà nel suonazionale. Una misura necessariache nella settimana tra il 30 novembre e 6 dicembre sono morti 2.536 ...

L'Austria il 27 dicembre torna in lockdown totale ... Lo anticipa l'Apa, mentre è in corso a una videoconferenza tra il governo e i Länder. Mike Pence ha deciso di vaccinarsi, insieme alla moglie ...

Covid, contagi record in Germania: 33.777. Svizzera chiude bar, ristoranti e centri sportivi per un mese. L’Austria verso il terzo lockdown

I contagi in Germania continuano a salire facendo registrare un nuovo record. Per il secondo giorno consecutivo il Robert Koch Insitut registra più di 30mila casi in 24 ore, 33.777 per la precisione, ...

L'Austria il 27 dicembre torna in lockdown totale ... Lo anticipa l'Apa, mentre è in corso a una videoconferenza tra il governo e i Länder. Mike Pence ha deciso di vaccinarsi, insieme alla moglie ...