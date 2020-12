Amber Heard contro Johnny Depp, l'attrice rivela: "Niente avrebbe potuto prepararmi a questo 2020" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il processo contro l'ex Johnny Depp ha monopolizzato il 2020 per Amber Heard che per l'attrice si sarebbe rivelato particolarmente difficile. Amber Heard ha fatto il suo bilancio sul 2020 rivelando quanto sia stato difficile non solo per via dell'emergenza sanitaria, ma soprattutto del processo contro l'ex Johnny Depp, accusato di molestie e abusi dall'ex moglie. La causa legale tra Amber Heard e Johnny Depp è stata lunga e dolorosa per entrambi gli attori ed è stata uno degli argomenti più chiacchierati di Hollywood. L'attrice ha confessato a Sky News ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il processol'exha monopolizzato ilperche per l'si sarebbeto particolarmente difficile.ha fatto il suo bilancio sulndo quanto sia stato difficile non solo per via dell'emergenza sanitaria, ma soprattutto del processol'ex, accusato di molestie e abusi dall'ex moglie. La causa legale traè stata lunga e dolorosa per entrambi gli attori ed è stata uno degli argomenti più chiacchierati di Hollywood. L'ha confessato a Sky News ...

