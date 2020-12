Accordo Ue sul fondo Recovery e resilienza | sovvenzioni e prestiti per 672 | 5 miliardi

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio Ue hanno raggiunto oggi un, dopo ennesimo negoziato notturno, per dare il via al nuovo strumento di("and Resilience Facility, Rrf), che, con i suoi 672,5di euro inper i prossimi tre anni, costituisce ilpiù importante del piano per la ripresa post Covid-19 "Next Generation EU". I finanziamenti saranno disponibile per finanziare misure nazionali volte ad alleviare le conseguenze economiche e sociali della pandemia, prese in contro a partire dal primo febbraio 2020, e saranno disponibili per tre anni. Il Parlamento europeo è riuscito a ottenere un aumento del prefinanziamento che i governi possono richiedere, che potrà ...