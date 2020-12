Ztl a S Maria C V | Confcommercio distribuisce un questionario nelle attività

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSantaCapua Vetere (Ce) – Zona a traffico limitato nel centro storico di SantaCapua Vetere, cosa ne pensano commercianti, artigiani, liberi professionisti e quanti operano in quest’area? Sono favorevoli oppure no al dispositivo che potrebbe essere attuato in futuro dall’amministrazione comunale? E’ quanto intende verificare laattraverso unin distribuzione proprio in queste ore in tutti i locali commerciali della città. Il provvedimento – che dispone la pedonalizzazione del tratto compreso tra il Duomo e la villa comunale e che investirebbe in particolare via Mazzocchi, corso Garibaldi e corso De Carolis – è contenuto all’interno del nuovo Puc (Piano urbanistico comunale) in attesa di approvazione. L’amministrazione intende infatti recepire – entro il ...