Zona rossa, Zampa motiva le decisioni: “Sarà un Natale poco allegro ma sereno” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Italia Sarà presto Zona rossa, ormai è chiaro. Restano da capire solo i dettagli (LEGGI QUI) ma la direzione intrapresa dal Governo è palese ed evidente. Dopo le conferme in merito del premier Giuseppe Conte (LEGGI QUI), arrivano anche le parole di Sandra Zampa. “Si è deciso di chiudere in maniera molto rigorosa, di chiudere parecchio“, ha sentenziato il sottosegretario alla Salute, ospite ieri sera a Otto e Mezzo su La7, “qui al Ministero della Salute abbiamo proposto di optare per una misura rigorosa che assomigli molto alla Zona rossa. Sarà un Natale poco allegro, è vero, ma Sarà più sereno perché le persone a cui vogliamo bene sono in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Italiapresto, ormai è chiaro. Restano da capire solo i dettagli (LEGGI QUI) ma la direzione intrapresa dal Governo è palese ed evidente. Dopo le conferme in merito del premier Giuseppe Conte (LEGGI QUI), arrivano anche le parole di Sandra. “Si è deciso di chiudere in maniera molto rigorosa, di chiudere parecchio“, ha sentenziato il sottosegretario alla Salute, ospite ieri sera a Otto e Mezzo su La7, “qui al Ministero della Salute abbiamo proposto di optare per una misura rigorosa che assomigli molto allaun, è vero, mapiùperché le persone a cui vogliamo bene sono in ...

petergomezblog : Perché ora anche Salvini e le regioni vogliono la zona rossa? - zaiapresidente : ?? Con la zona rossa, servono adeguati ristori, come avviene in Germania. Non si può essere eroi col portafogli degl… - MediasetTgcom24 : Covid, Emiliano: 'Si va verso la zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio' #Coronavirusitalia… - Notiziedi_it : Italia zona rossa a Natale, la date di chiusura di bar e negozi: il calendario per lo shopping - SOLCALIENTE2 : @MarcoStac @misSchianto Ho interpellato in merito una pattuglia di soldati dell'operazione 'Strade sicure', chieden… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Ecco cosa prevede la zona rossa la Repubblica Covid: a Natale e Capodanno scatta la zona rossa. Ecco tutte le limitazioni

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.

Coronavirus: possibile zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio

Italia zona rossa i giorni del 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e il 1, 2, 3 gennaio. Secondo quanto riportato dall'ansa la discussione sarebbe ancora tutta aperta ma non pare escluso che le restrizioni ...

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Italia zona rossa i giorni del 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e il 1, 2, 3 gennaio. Secondo quanto riportato dall'ansa la discussione sarebbe ancora tutta aperta ma non pare escluso che le restrizioni ...