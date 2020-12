Terremoto a Milano: scossa di 3.8 con epicentro a Trezzano sul Naviglio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Francesca Galici Un Terremoto di magnitudo 3.8 è stato avvertito a Milano e in gran parte della Lombardia. L'epicentro è stato individuato a Trezzano sul Naviglio Instensa scossa di Terremoto a Milano: alle 16.59 un sisma con magnitudo 3.8 si è avvertito distintamente in Lombardia e in gran parte del nord Italia. L'epicentro è stato individuato dall'INGV nei pressi di Trezzano sul Naviglio, 1 Km a nord rispetto alla cittadina situata a sud-ovest rispetto al capoluogo lombardo. Al momento non si segnalano danni. Tag: Terremoto Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Francesca Galici Undi magnitudo 3.8 è stato avvertito ae in gran parte della Lombardia. L'è stato individuato asulInstensadi: alle 16.59 un sisma con magnitudo 3.8 si è avvertito distintamente in Lombardia e in gran parte del nord Italia. L'è stato individuato dall'INGV nei pressi disul, 1 Km a nord rispetto alla cittadina situata a sud-ovest rispetto al capoluogo lombardo. Al momento non si segnalano danni. Tag:

ilpost : Una scossa di terremoto è stata percepita a Milano, di magnitudo tra 3.8 e 4.3 - MediasetTgcom24 : Scossa di terremoto avvertita a Milano - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo tra il 3.8 e il 4.3 è stata registrata in provincia di #Milano alle 16.59.… - giuliaaaaaam : c'è stata una scossa di terremoto qui a milano. io sono l'unica della mia famiglia che l'ha sentita, mia madre, mio… - AlvisiConci : RT @mpiacenonaver1: Terremoto a Milano... Spero nn sia successo nulla di grave... Ma tanto per... Sto 2020 non si può far finire oggi con u… -