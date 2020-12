Ruggieri, il deputato che si ribella: “Violerò il lockdown, me ne frego del Dpcm” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – “Io non rispetterò un ‘Dpcm lockdown’. Lo dico subito: me ne fregherò. C’è un limite a tutto, anche all’irragionevolezza. Mi multassero“. Così Andrea Ruggeri, deputato di Forza Italia ed ex responsabile della comunicazione tv del partito di Berlusconi, ha annunciato la sua disobbedienza alla misure restrittive che il governo giallofucsia sta per inasprire ”Fosse per me – ha specificato Ruggeri a Un giorno da pecora – Forza Italia dovrebbe invitare gli italiani a non osservare il decreto e pagare loro i ricorsi contro le multe che verranno fatte a chi, giustamente, si ritiene in grado di vivere il Natale in famiglia, seguendo regole di prudenza, dopo che negli ultimi 10 mesi gli italiani ne hanno passati 5 reclusi in casa, dando prova di grande disciplina”. Ruggieri, deputato contro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – “Io non rispetterò un ‘’. Lo dico subito: me ne fregherò. C’è un limite a tutto, anche all’irragionevolezza. Mi multassero“. Così Andrea Ruggeri,di Forza Italia ed ex responsabile della comunicazione tv del partito di Berlusconi, ha annunciato la sua disobbedienza alla misure restrittive che il governo giallofucsia sta per inasprire ”Fosse per me – ha specificato Ruggeri a Un giorno da pecora – Forza Italia dovrebbe invitare gli italiani a non osservare il decreto e pagare loro i ricorsi contro le multe che verranno fatte a chi, giustamente, si ritiene in grado di vivere il Natale in famiglia, seguendo regole di prudenza, dopo che negli ultimi 10 mesi gli italiani ne hanno passati 5 reclusi in casa, dando prova di grande disciplina”.contro ...

BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: L'annuncio di Ruggieri: 'Io non rispetterò un Dpcm-Lockdown. Lo dico subito: me ne fregherò. C’è un limite a tutto, anche a… - IlPrimatoN : L'annuncio di Ruggieri: 'Io non rispetterò un Dpcm-Lockdown. Lo dico subito: me ne fregherò. C’è un limite a tutto,… - ritafrediani : RT @fatuciuccio: 'Violerò lockdown', caso Ruggieri: deputato 'disobbediente' in Parlamento - fatuciuccio : 'Violerò lockdown', caso Ruggieri: deputato 'disobbediente' in Parlamento -

Ultime Notizie dalla rete : Ruggieri deputato "Violerò lockdown", caso Ruggieri: deputato 'disobbediente' in Parlamento Adnkronos "Violerò lockdown", caso Ruggieri: deputato 'disobbediente' in Parlamento

E' il deputato di Forza Italia, Andrea Ruggieri, ex responsabile della comunicazione tv del partito, a lanciare la provocazione scagliandosi contro il prossimo Dpcm di Natale: ''Io non rispetterò un ...

Quarta Repubblica, la puntata del 14 dicembre

Dal cashback di Stato alle possibili restrizioni: rivedi in streaming on demand la puntata di lunedì 14 dicembre ...

E' il deputato di Forza Italia, Andrea Ruggieri, ex responsabile della comunicazione tv del partito, a lanciare la provocazione scagliandosi contro il prossimo Dpcm di Natale: ''Io non rispetterò un ...Dal cashback di Stato alle possibili restrizioni: rivedi in streaming on demand la puntata di lunedì 14 dicembre ...