Recovery, Conte (Leu): "Occasione storica per il Sud, si rischia di sprecarla" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – "È inaccettabile che il Mezzogiorno sia sostanzialmente scomparso dalla bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Recovery Fund, confinato nel generico capitolo "parità di genere, coesione sociale e territoriale". È necessario che le politiche per il Mezzogiorno non siano solo una posta del Bilancio dello Stato, più o meno grande, né il solo finanziamento di progetti correnti, irrealizzati o da completare, imprimendo alle risorse il solito carattere sostitutivo e non aggiuntivo. Devono essere parte di una strategia primaria. Avevamo visto questo pericolo fin dall'ottobre scorso, e per questo avevamo chiesto con forza che il Ministro per il Sud sedesse nel coordinamento del Governo per il Recovery. Bisogna assumere una decisione netta che spinga il Consiglio Europeo del primo trimestre del 2021, ...

Il presidente della Regione Campania: "Se applicano le percentuali di distribuzione delle risorse che ho visto consumeranno un furto sulla pelle del Sud di 40 miliardi" ...

Conte: “Task force? Non si pensi che ci sono gli ‘amici degli amici’”

“Che task force è questa per il recovery plan in cui, secondo Matteo Renzi, ci dovrebbero essere gli ‘amici degli amici’? Innanzitutto la norma non è scritta, quindi che qualcuno possa pensare che ci ...

