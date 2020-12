Pescherecci italiani sequestrati in Libia: Di Maio e Conte a Bengasi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sembra esser giunto l’epilogo di un fatto di cronaca italiana e internazionale che ha avuto inizio nel settembre scorso quando veniva alla luce il sequestro di due Pescherecci della marineria di Mazara del Vallo. Un sequestro avvenuto a Nord di Bengasi, in Libia. Arriva in questi momenti la notizia, a 107 giorni dal giorno del sequestro: Giuseppe Conte e Luigi Di Maio annunciano di essere ad un passo dalla loro liberazione. Conte e Di Maio in Libia Mancano ancora alcuni punti ma la trattativa sembra essere giunta al termine: proprio questa mattina infatti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono volanti in Libia per compiere quello che sembra ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sembra esser giunto l’epilogo di un fatto di cronaca italiana e internazionale che ha avuto inizio nel settembre scorso quando veniva alla luce il sequestro di duedella marineria di Mazara del Vallo. Un sequestro avvenuto a Nord di, in. Arriva in questi momenti la notizia, a 107 giorni dal giorno del sequestro: Giuseppee Luigi Diannunciano di essere ad un passo dalla loro liberazione.e DiinMancano ancora alcuni punti ma la trattativa sembra essere giunta al termine: proprio questa mattina infatti il presidente del Consiglio Giuseppee il ministro degli Esteri Luigi Disono volanti inper compiere quello che sembra ...

