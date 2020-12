(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 2020 ha rappresentato un vero e proprio cambio di rotta per, che alla seconda stagione nel mondialeè risultato altamente competitivo in sella alla Kalex del team Petronas , dopo ...

motosprint : #Moto2, Jake #Dixon: “Con #Quartararo siamo amici, ci aiutiamo a vicenda” -

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 Jake

Motosprint.it

Il 2020 ha rappresentato un vero e proprio cambio di rotta per Jake Dixon, che alla seconda stagione nel mondiale Moto2 è risultato altamente competitivo in sella alla Kalex del team Petronas ...La struttura malese inizia già a pensare alla prossima stagione, consapevole di avere a disposizione una formazione di piloti che permette di puntare in alto ...