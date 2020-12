Maxxi lancia card per donare un anno mostre ed eventi

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma – “Aspettando la riapertura dei musei, quest’sostieni la cultura e fai un regalo speciale: dona undi, vantaggi con my, l’abbonamento che consente di vivere il Museo nazionale delle arti del XXI secolo tutti i giorni, per un”. Cosi’ in una nota la FondazioneRoma. “Con lamyl’ingresso allee alla Collezione e’ sempre gratuito ed e’ possibile partecipare gratuitamente o a condizioni agevolate, con posti riservati e un servizio di prenotazione dedicato, a tutti gli, ai programmi culturali e alle attivita’ didattiche del Museo”, continua la nota. “Non solo: i possessori di...