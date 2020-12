(Di giovedì 17 dicembre 2020)del Vallo (Trapani), 17 dic. (Adnkronos) - "Adesso sila: cheper la, quali politiche economiche da parte dell'Ue, che è l'unico soggetto deputato in questa area del mediterraneo? Finita questa vicenda, noi ci troveremo con il nostro governo perché possa farsi promotore di iniziative politico- economiche che guardino a nuovi modelli anche produttivi in questa zona del Mediterraneo". Lo ha detto all'Adnkronos ildidel Vallo (Trapani), Salvatore Quinci, che sta seguendo l'evolversi della situazione dopo la liberazione dei 18 pescatori. "Non è più possibile pensare che i nostri armatori possano mandare i pescherecci con questi rischi continui - dice - finalmente se ne dovrà ...

TgLa7 : #Libia: sindaco Mazara, liberazione pescatori imminente ++ - TV7Benevento : Libia: sindaco Mazara, 'ora si apre seconda fase, ci si occupi di futuro nostra marineria'... - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: #Libia: sindaco Mazara, liberazione pescatori imminente ++ - effe_news : Libia: Zanin, su liberazione pescatori grazie anche a sindaco Bengasi - La7tv : #tagada 'Sono state ore di trepidazione, eravamo tutti qui': la gioia di Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Va… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia sindaco

ANSA Nuova Europa

Mazara del Vallo (Trapani), 17 dic. (Adnkronos) – “Adesso si apre la seconda fase: che futuro per la nostra marineria, quali politiche economiche da parte dell’Ue, che è l’unico soggetto deputato in q ...sono volati in Libia per trattare la liberazione dei pescatori. "Li accoglieremo con una grande festa e non vediamo l'ora di riabbracciarli", ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ...