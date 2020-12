GF Vip, Filippo Nardi indigna lanciando un nuovo gioco: “Chi vuole essere fecondata?” (Di giovedì 17 dicembre 2020) In queste ore nella Casa del GF Vip 5, Filippo Nardi continua a fare battute volgari e sessiste che il popolo del web contesta a gran voce. Molte di queste sono anche al limite della censura e del tutto prive di rispetto nei confronti delle donne; è questo il caso del gioco intitolato “Chi vuole essere fecondata”. L’idea è quella di un “format nel format”, consistente nel lasciare che una delle vip ingaggiate al Grande Fratello si conceda per una “fecondazione assistita”, da realizzarsi con la donazione di sperma collettiva da parte di tutti gli uomini della Casa. Solo alla fine si sarebbe scoperto di chi fosse il bimbo. Un’idea terribile, che in queste ore sta sconvolgendo il web al punto da chiedere a gran voce agli autori del GF Vip 5 di prendere dei provvedimenti. Gf vip 5, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 17 dicembre 2020) In queste ore nella Casa del GF Vip 5,continua a fare battute volgari e sessiste che il popolo del web contesta a gran voce. Molte di queste sono anche al limite della censura e del tutto prive di rispetto nei confronti delle donne; è questo il caso delintitolato “Chi”. L’idea è quella di un “format nel format”, consistente nel lasciare che una delle vip ingaggiate al Grande Fratello si conceda per una “fecondazione assistita”, da realizzarsi con la donazione di sperma collettiva da parte di tutti gli uomini della Casa. Solo alla fine si sarebbe scoperto di chi fosse il bimbo. Un’idea terribile, che in queste ore sta sconvolgendo il web al punto da chiedere a gran voce agli autori del GF Vip 5 di prendere dei provvedimenti. Gf vip 5, ...

