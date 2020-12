Festival di Sanremo 2021 | ecco i 26 big

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 17 dicembre 2020)diIldiha definito il cast di big in gara. Sono 26 i campioni che a marzo prossimo, dal 2 al 6, gareggeranno sul palco del Teatro Ariston, scelti da Amadeus e la commissione musicale della 71° edizione della kermesse canora.di chi si tratta. In aggiornamento… I 26 big verranno rivelati questa sera nel corso della finale diGiovani su Rai 1. In questo articolo troverete la lista completa dei cantanti, aggiornata in tempo reale durante la serata.