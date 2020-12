Eriksen-Inter, il divorzio è imminente: due opzioni per accontentare tutti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un anno fa sembrava il matrimonio perfetto per riscrivere la storia di entrambi. Christian Eriksen era pronto a togliersi di dosso l'etichetta di eterno piazzato addossatagli in tanti anni di piazzamenti al Tottenham; l'Inter, invece, aveva fiutato l'acquisto giusto per portarsi alla pari della Juventus. Dodici mesi dopo le due parti in causa sono destinate a lasciarsi con tanta amarezza per un rapporto mai pienamente sbocciato e condizionato da tante incomprensioni, specialmente per via del rapporto burrascoso con il tecnico Antonio Conte.caption id="attachment 926979" align="alignnone" width="1616" Eriksen (getty images)/captionSOLUZIONISecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbero due soluzioni in grado di accontentare sia l'Inter che Eriksen. Il Paris ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un anno fa sembrava il matrimonio perfetto per riscrivere la storia di entrambi. Christianera pronto a togliersi di dosso l'etichetta di eterno piazzato addossatagli in tanti anni di piazzamenti al Tottenham; l', invece, aveva fiutato l'acquisto giusto per portarsi alla pari della Juventus. Dodici mesi dopo le due parti in causa sono destinate a lasciarsi con tanta amarezza per un rapporto mai pienamente sbocciato e condizionato da tante incomprensioni, specialmente per via del rapporto burrascoso con il tecnico Antonio Conte.caption id="attachment 926979" align="alignnone" width="1616"(getty images)/captionSOLUZIONISecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbero due soluzioni in grado disia l'che. Il Paris ...

Inter : A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D'Am… - pisto_gol : Int-Shk 0:0 L’Inter spreca la possibilità di andare agli 8^ colpisce una traversa con Lautaro,spreca una palla-gol… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE ???? Christian #Eriksen ???? Alessandro #Bastoni ???? Ivan #Perisic ???? Matteo #Darmian… - GiovanniStocco1 : @iciccio65 @NicoSpinelli8 Diamo per buono Lukaku (grandissimo, come giocatore e come uomo squadra). Secondo te, è n… - ItaSportPress : Eriksen-Inter, il divorzio è imminente: due opzioni per accontentare tutti - -