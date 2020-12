ENEA: “Da ICESP 9 priorità strategiche per la ripresa post Covid” (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nove priorità per fare dell’economia circolare la leva strategica per la ripresa post pandemia. È questo l’obiettivo piano dal titolo “Le priorità ICESP per la ripresa post Covid-19”, presentato in occasione della terza Conferenza annuale della Piattaforma italiana per l’economia circolare (ICESP) coordinata da ENEA. Al documento – spiega ENEA in una nota – hanno contribuito oltre 550 esperti, in rappresentanza di 200 organizzazioni. Rispetto allo scorso anno la piattaforma – nata nel 2018 nell’ambito dell’iniziativa europea Ecesp e volta a promuovere “the Italian way for a circular economy” – ha visto raddoppiare i propri partecipanti, tra i quali figurano esponenti di istituzioni, in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Noveper fare dell’economia circolare la leva strategica per lapandemia. È questo l’obiettivo piano dal titolo “Leper la-19”, presentato in occasione della terza Conferenza annuale della Piattaforma italiana per l’economia circolare () coordinata da. Al documento – spiegain una nota – hanno contribuito oltre 550 esperti, in rappresentanza di 200 organizzazioni. Rispetto allo scorso anno la piattaforma – nata nel 2018 nell’ambito dell’iniziativa europea Ecesp e volta a promuovere “the Italian way for a circular economy” – ha visto raddoppiare i propri partecipanti, tra i quali figurano esponenti di istituzioni, in ...

