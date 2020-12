Credit Suisse accusata di aver favorito riciclaggio di denaro nel processo a ex clienti (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministero pubblico della Confederazione svizzera ha accusato Credit Suisse di essere coinvolta nel sospetto riciclaggio di denaro portato avanti da ex clienti bulgari dell’istituto bancario. “Credit Suisse è accusata di non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e necessarie per prevenire il riciclaggio di beni appartenenti e sotto il controllo dell’organizzazione criminale”, ha affermato in una nota il Ministero pubblico della Confederazione. Il Tribunale penale federale svizzero può infliggere una multa massima di 5 milioni di franchi, circa 4,6 milioni di euro, oltre alla confisca di utili. “La banca respinge le accuse di presunte carenze organizzative e difenderà risolutamente la ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministero pubblico della Confederazione svizzera ha accusatodi essere coinvolta nel sospettodiportato avanti da exbulgari dell’istituto bancario. “di nonadottato tutte le misure organizzative ragionevoli e necessarie per prevenire ildi beni appartenenti e sotto il controllo dell’organizzazione criminale”, ha affermato in una nota il Ministero pubblico della Confederazione. Il Tribunale penale federale svizzero può infliggere una multa massima di 5 milioni di franchi, circa 4,6 milioni di euro, oltre alla confisca di utili. “La banca respinge le accuse di presunte carenze organizzative e difenderà risolutamente la ...

