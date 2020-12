Coronavirus | Zaia | ' In Veneto chiusi i confini comunali dal 19 dicembre al 6 gennaio' | Boccia | ' Dovremo passare Natale ognuno a casa

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il numero di contagi da Covid nel mondo ha superato quota 74 milioni con 1,65 milioni di morti. In Italia ipotesi di una zona rossa di 8 giorni per le Feste. '...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zaia: 'Chiusi confini comunali veneti dal 19/12 al 6/1' #coronavirus - repubblica : Coronavirus, Zaia chiude in Veneto i confini comunali dal 19 dicembre al 6 gennaio - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zaia: 'Zona rossa a Natale solo se ci saranno ristori' #coronavirusitalia - giornaleprociv : #Coronavirus, Zaia vieta gli spostamenti fra Comuni dalle 14 ?? - Lanf040264 : #Zaia: «In #Veneto stop spostamenti tra Comuni dopo le 14». Il divieto da sabato al 6 gennaio. Meglio tardi che ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Zaia

Omar Pagotto aveva solo 50 anni. Nessun problema di salute particolare. Lavorava come manutentore alla Doria e la sua vita ruotava attorno a quella della sua famiglia, sua moglie Simona e i suoi due..Oggi la decisione sulle nuove restrizioni natalizie in Emilia-Romagna. Intanto è pronta per partire la campagna di vaccinazione Covid per gli operatori sanitari, da marzo inizia la campagna per le per ...