Consumi | Confcommercio | calo a doppia cifra | a novembre -16%**

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - L'ultimo trimestre del 2020 è caratterizzato da un marcato indebolimento del quadro economico, seppure di intensità più ridotta rispetto a quanto sperimentato in primavera. Non si può escludere che questa nuova caduta provochi una forte delusione presso gli imprenditori, con conseguenti riflessi negativi sul profilo degli investimenti soprattutto nei settori più colpiti: commercio non alimentare, trasporti, servizi ricettivi e di ristorazione, spettacoli e ricreazione. Nel confronto annuo l'ICC di novembre è tornato a registrare una riduzione a doppia cifra (-16%), a causa della contrazione della domanda nel comparto dei servizi ed in particolare del turismo che si appresta a chiudere l'intero 2020 con cali che approssimano, o superano, il 50%. A indicarlo è Confcommercio nella congiuntura di

Nel confronto annuo, l'indicatore dei consumi Confcommercio di novembre è tornato a registrare una riduzione a doppia cifra (- 16%), a causa della contrazione della domanda nel comparto dei servizi ed ...

CONTRIBUTI REGIONALI SI!LOMBARDIA POSITIVI, MA ATTENZIONE A IMPRESE RESTI ALTA

“Un nuovo provvedimento importante e positivo che questa volta include, tra gli altri, anche il comparto della ristorazione, uno tra i più duramente colpiti da crisi e calo dei fatturati”. Così Confco ...

