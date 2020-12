Coia | mercati rionali e posteggi fuori esonerati da Cosap

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma – “Un’altra promessa mantenuta. L’Assemblea Capitolina ha appena approvato una delibera di giunta che modifica la delibera 108/2020 introducendo per gli operatori deil’esenzione per l’anno 2020 dal pagamento della quota spettante a Roma Capitale del canone di concessione per i servizi a domanda individuale per iin sede propria e dal pagamento delper iin sede impropria”. E’ quanto fa sapere il consigliere del M5s e presidente della commissione capitolina Commercio, Andrea, sulla sua pagina Facebook. “Abbiamo anche chiarito con il MEF e gli uffici e ottenuto che l’esenzione delinserita dal Parlamento nella conversione in legge venga estesa per parte del periodo emergenziale anche ai ...