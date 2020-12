Bitcoin ce l’ha fatta: la resistenza a 20.000$ cede (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ieri, 16 dicembre 2020, il prezzo di Bitcoin (BTC) ha finalmente fatto ciò che investitori e trader di tutto il mondo volevano che facesse dalla fine del 2017: ha rotto ancora una volta la resistenza da 20.000$. La moneta ha ufficialmente raggiunto un nuovo massimo storico e ha portato il livello di mercato ancora più in alto, dopo aver raggiunto 21.900$. Bitcoin nel 2020 Il 2020 è stato tutt’altro che un anno tipico, sia per il mondo fisico che per quello digitale. Poiché il mondo ha sofferto a causa del COVID-19, anche le criptovalute hanno sofferto, in particolare a metà marzo, quando i prezzi sono crollati a causa dei timori del coronavirus. Ovviamente, molti ora credono che ciò sia accaduto a causa della correlazione con il mercato azionario, in particolare perché le criptovalute hanno iniziato a ... Leggi su invezz (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ieri, 16 dicembre 2020, il prezzo di(BTC) ha finalmente fatto ciò che investitori e trader di tutto il mondo volevano che facesse dalla fine del 2017: ha rotto ancora una volta lada 20.. La moneta ha ufficialmente raggiunto un nuovo massimo storico e ha portato il livello di mercato ancora più in alto, dopo aver raggiunto 21.900$.nel 2020 Il 2020 è stato tutt’altro che un anno tipico, sia per il mondo fisico che per quello digitale. Poiché il mondo ha sofferto a causa del COVID-19, anche le criptovalute hanno sofferto, in particolare a metà marzo, quando i prezzi sono crollati a causa dei timori del coronavirus. Ovviamente, molti ora credono che ciò sia accaduto a causa della correlazione con il mercato azionario, in particolare perché le criptovalute hanno iniziato a ...

SentinelBtc : #BITCOIN #BTC dopo aver rotto la #resistenza dei $20.000 ieri, continua a salire e in questo momento ha superato an… - _g_m_r_7_ : Ascoltate gli ultimi minuti del video. L'idea che quest'uomo ha di #bitcoin. Il livore e l'irrazionalità con cui ne… - gzibordi : Raoul Pal (ex hedge fund ora alle Cayman) che ha creato il canale video/TV RealVision ora ha 400mila sottoscrittori… - 00Zucchi : Bitcoin ha sfondato i 20.000 dollari. Quando ne costava 3.000, e poi 4 e 6 mila ho suggerito di acquistarli. Ora,… - doveinvestire1 : Il prezzo di #Bitcoin #BTCUSD ha appena superato l'incredibile quotazione di 20.000 dollari per la prima volta nell… -

