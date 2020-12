Al via il Fondo per la gestione delle crisi d’impresa, pubblicato in Gazzetta il decreto del Mise (Di giovedì 17 dicembre 2020) E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che rende operativo il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, istituito dal decreto Rilancio, che consente allo Stato attraverso Invitalia di poter entrare nel capitale delle aziende in crisi per un ammontare massimo di 10 milioni di euro e per un periodo non superiore a 5 anni. L’obiettivo del Fondo è quello di facilitare la ristrutturazione di imprese in difficoltà, prevedendo una combinazione di aiuti all’investimento e alle tutele occupazionali. Oltre alle aziende titolari di marchi storici di interesse nazionale, possono accedere allo strumento le imprese con oltre ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) E’ statoinUfficiale ildel Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che rende operativo ilper la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività, istituito dalRilancio, che consente allo Stato attraverso Invitalia di poter entrare nel capitaleaziende inper un ammontare massimo di 10 milioni di euro e per un periodo non superiore a 5 anni. L’obiettivo delè quello di facilitare la ristrutturazione di imprese in difficoltà, prevedendo una combinazione di aiuti all’investimento e alle tutele occupazionali. Oltre alle aziende titolari di marchi storici di interesse nazionale, possono accedere allo strumento le imprese con oltre ...

TweetByWire : Il progetto del circuito di Rio è, fortunatamente, andato in fumo. Il 'GP di San Paolo' a Interlagos sarà finanziat… - Calcagiara1 : RT @CBugliano: ?? INCENDIO IN UN FONDO COMMERCIALE ABBANDONATO Questa mattina un incendio ha distrutto un fondo commerciale in via G. And… - WelfareNetwork : CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO SI!LOMBARDIA: TRA I BENEFICIARI INCLUSA ANCHE RISTORAZIONE - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - OPA Cup: 24 azzurri convocati per Riale, ma al via ci saranno anche corpi sportivi e comitati - Piersoft : Fondo nuove competenze, ecco come fare domanda online -

Ultime Notizie dalla rete : via Fondo Crisi aziendali, al via il Fondo per l’ingresso dello Stato Il Sole 24 ORE Fondo sanitario 2020. In Conferenza Stato-Regioni nuova intesa su riparto da 120,5 mld

17 DIC - Dopo l’intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni in data 31 marzo 2020 sul riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 che ammontava a 118.071.200.000 euro (compre ...

Al via (Un) corporate Uniforms, la prima collezione di Slam Jam

Si parte dal 22 dicembre con tre capi unisex, giacca a vento, overshirt e pantaloni. A seguire diversi drop nel corso dell’anno ...

17 DIC - Dopo l’intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni in data 31 marzo 2020 sul riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 che ammontava a 118.071.200.000 euro (compre ...Si parte dal 22 dicembre con tre capi unisex, giacca a vento, overshirt e pantaloni. A seguire diversi drop nel corso dell’anno ...