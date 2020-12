Valigie con resti umani: ecco di chi sarebbero i corpi “tagliati con una sega” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I resti dei corpi trovati in Valigie in un campo alle porte di Firenze apparterrebbero ad una coppia prima uccisa e poi sezionata. Dai primi riscontri degli investigatori potrebbe essersi trattato di una vendetta, una macabra vendetta della malavita albanese. Troppo presto per parlarne ma ci sono indizi che portano a quel carcere, Sollicciano. Lì è recluso il figlio di quella coppia che presumibilmente è finita uccisa e messa nelle Valigie ritrovate nei campi adiacenti la zona. I due albanesi erano venuti in Italia per fare vistita al figlio in carcere e ai familiari, ma erano scomparsi, nel 2015. “Ho parlato con i carabinieri e sto aspettando le risposte da loro per andare a fare il test del Dna”. Lo ha detto Dorina Pasho, figlia di Shpetim e Teuta Pasho. “Non avrei bisogno di parlare con nessun ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ideitrovati inin un campo alle porte di Firenze apparterrebbero ad una coppia prima uccisa e poi sezionata. Dai primi riscontri degli investigatori potrebbe essersi trattato di una vendetta, una macabra vendetta della malavita albanese. Troppo presto per parlarne ma ci sono indizi che portano a quel carcere, Sollicciano. Lì è recluso il figlio di quella coppia che presumibilmente è finita uccisa e messa nelleritrovate nei campi adiacenti la zona. I due albanesi erano venuti in Italia per fare vistita al figlio in carcere e ai familiari, ma erano scomparsi, nel 2015. “Ho parlato con i carabinieri e sto aspettando le risposte da loro per andare a fare il test del Dna”. Lo ha detto Dorina Pasho, figlia di Shpetim e Teuta Pasho. “Non avrei bisogno di parlare con nessun ...

