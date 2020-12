Sul caso Regeni troppe oscure coincidenze (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il processo nei confronti degli ufficiali e dei graduati del National Security Agency egiziano che hanno rapito, torturato, assassinato Giulio Regeni avrà il suo corso presso il tribunale di Roma. In ogni caso, la puntuale ricostruzione e le prove esibite dalla procura di Roma che ha lavorato con il concorso dei ROS e che per di più ha anche acquisito alcuni testimoni, toglie ogni dubbio sulle responsabilità politiche e morali di questo crimine. Su quelle penali si pronuncerà il tribunale di Roma. Fatta questa premessa, va anche sollevata una questione che non può costituire un alibi alla ben nota rozza brutalità dei servizi egiziani che sono soliti fare le indagini attraverso la tortura. La questione che va anche sollevata riguarda il comportamento dell’università di Cambridge e della prof.ssa Maha Mahfouz Abdelraham che era la tutor di Giulio ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il processo nei confronti degli ufficiali e dei graduati del National Security Agency egiziano che hanno rapito, torturato, assassinato Giulioavrà il suo corso presso il tribunale di Roma. In ogni, la puntuale ricostruzione e le prove esibite dalla procura di Roma che ha lavorato con il concorso dei ROS e che per di più ha anche acquisito alcuni testimoni, toglie ogni dubbio sulle responsabilità politiche e morali di questo crimine. Su quelle penali si pronuncerà il tribunale di Roma. Fatta questa premessa, va anche sollevata una questione che non può costituire un alibi alla ben nota rozza brutalità dei servizi egiziani che sono soliti fare le indagini attraverso la tortura. La questione che va anche sollevata riguarda il comportamento dell’università di Cambridge e della prof.ssa Maha Mahfouz Abdelraham che era la tutor di Giulio ...

Ad avanzare ipotesi di questo tipo si corre il rischio di cadere nel complottismo, ma questa vicenda si è tutta dipanata lungo il filo dell’azione di servizi e di complotti ...

