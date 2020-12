Serie A, altro pareggio del Milan. Inter a -1. Risultati e classifica (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Turno infrasettimanale per la Serie A : nella dodicesima giornata. sorride l'Inter che con un rigore di Lukaku batte il Napoli ed accorcia dalla capolista Milan. La squadra di Pioli infatti ottiene ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Turno infrasettimanale per laA : nella dodicesima giornata. sorride l'che con un rigore di Lukaku batte il Napoli ed accorcia dalla capolista. La squadra di Pioli infatti ottiene ...

Marcozanni86 : Altro tweet della serie 'non andavamo in UE a fare gli interessi dell'Italia, ma quelli dell'Europa' da salvare e m… - zazoomblog : Serie A altro pareggio del Milan. Inter a -1. Risultati e classifica - #Serie #altro #pareggio #Milan. #Inter - Federica_ssta : @MrsIdontknow24 L'hanno presa per una serie romantica invece di focalizzarsi su altro della puntata - SPress24 : Serie A, altro pareggio per il Milan! Le pagelle di Genoa-Milan 2-2 - Eurosport_IT : Altro pareggio in rimonta per il Milan, imbattibilità ancora salva ???? #GenoaMilan | #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Serie altro Serie A, altro pareggio del Milan. Inter a -1. Risultati e classifica QUOTIDIANO.NET Genoa-Milan 2-2, le pagelle: Calabria e Kessie ci sono, Leao non gira

Queste le pagelle di Genoa-Milan 2-2, match valido per la 12esima giornata di Serie A che si è svolta allo stadio Luigi Ferraris di Genova. DONNARUMMA 7. Inoperoso quasi tutta la gara, si supera sulla ...

La prima al Picco in serie A è il festival delle emozioni: Spezia-Bologna 2-2

LA SPEZIA - La prima del Picco in serie A lascia sensazioni contrastanti. Da una parte l'amarezza per il doppio vantaggio sprecato, dall'altra il sospiro di sollievo per non aver perso quando tutto se ...

Queste le pagelle di Genoa-Milan 2-2, match valido per la 12esima giornata di Serie A che si è svolta allo stadio Luigi Ferraris di Genova. DONNARUMMA 7. Inoperoso quasi tutta la gara, si supera sulla ...LA SPEZIA - La prima del Picco in serie A lascia sensazioni contrastanti. Da una parte l'amarezza per il doppio vantaggio sprecato, dall'altra il sospiro di sollievo per non aver perso quando tutto se ...