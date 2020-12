Scout speed e multa: ecco quando si può non pagare (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Qui di seguito vogliamo occuparci del dispositivo denominato “Scout speed“, ovvero di un modello più evoluto di autovelox – usato da polizia stradale, vigili urbani ed altre forze dell’ordine – che riesce a misurare con estrema accuratezza la velocità dei mezzi a motore in movimento, sanzionando i guidatori che oltrepassano i limiti di velocità. In particolare, vogliamo fare luce su quando è possibile non pagare la multa emessa tramite questo innovativo dispositivo mobile: è stata infatti la giurisprudenza a chiarire che non sempre l’automobilista ha torto, anche quando la foto è stata scattata proprio dallo Scout speed. Vediamo in dettaglio. Se ti interessa saperne di più su cosa è cambiato apartire dal gennaio 2020, in tema di autovelox dietro ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Qui di seguito vogliamo occuparci del dispositivo denominato ““, ovvero di un modello più evoluto di autovelox – usato da polizia stradale, vigili urbani ed altre forze dell’ordine – che riesce a misurare con estrema accuratezza la velocità dei mezzi a motore in movimento, sanzionando i guidatori che oltrepassano i limiti di velocità. In particolare, vogliamo fare luce suè possibile nonlaemessa tramite questo innovativo dispositivo mobile: è stata infatti la giurisprudenza a chiarire che non sempre l’automobilista ha torto, anchela foto è stata scattata proprio dallo. Vediamo in dettaglio. Se ti interessa saperne di più su cosa è cambiato apartire dal gennaio 2020, in tema di autovelox dietro ...

