Santa Claus super diffusore covid | il fatto in un ospizio belga

GUIJAA : SANTA CLAUS LLEGÒ A LA CIUDAD, fermatemi non riesco a smettere di ascoltarla - Poison_fetish : Oggi poco SANTA ma molto CLAUS @MondoCamGirls - CafeHistorique : RT @twite_live: Santa Claus VS Lucius Cornelius Sulla - merderlife_ : RT @serietvsquad: Izzie: “dite che ho esagerato?” Georgie: “sembra che ci abbia vomitato Santa Claus qui” #GreysAnatomy - sonlello : RT @Ferula18: Nella notte dei tempi un tal Nicola donò frutta, dolci, giochi. Era felice e voleva regalare felicità a ciascun bimbo. Il nom… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Claus

Today.it

ma a questo punto il caso del super contagio avvenuto nell’ospizio in Belgio fa sorgere dubbi sull’immunità di Santa Claus. Di Bergamo, laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione e con ...In Belgio decine di contagi in un ospizio sarebbero opera di “Babbo Natale”. Un figurante vestito da Santa Claus si sarebbe infatti rivelato un “super-diffusore” del virus, contagiando decine e decine ...