Parte Falconara in Shop | la rete di sconti per chi acquista in città Sosta gratuita il 18 e il 19 dicembre

Ultime Notizie dalla rete : Parte Falconara

Corriere Adriatico

FALCONARA - Arriva ‘Falconara in Shop’, un sistema di ‘sconti a catena’ che mette in rete ristoranti, bar e attività commerciali del territorio comunale. Grazie ...Il big match sarà recuperato il 26 dicembre e andrà in diretta su Rai Sport: prima storica volta per le "citizens" ...