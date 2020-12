Nuova banca dati Comune confluisce in Anagrafe Nazionale Popolazione Residente

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – Questa mattina la sindaca di Roma Virginia Raggi, insieme all’assessore al Personale Antonio De Santis, ha accolto la ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, per una visita agli uffici dell’centrale di Roma Capitale. Qui, dopo aver effettuato la migrazione del data base anagrafico capitolino nelladella(Anpr), si stanno ultimando tutte le operazioni necessarie per l’avvio del Nuovo Sistema Integrato per la Gestione delladi Roma Capitale. Cosi’ in un comunicato il Campidoglio. Roma diventa cosi’ ufficialmente parte attiva di questo progetto governativo – portato avanti dal Ministero dell’Interno con il supporto tecnico di Sogei, hub digitale e infrastruttura ...