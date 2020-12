Neonata positiva al covid: abbandonata dalla madre in ospedale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Palermo, Neonata positiva al covid abbandonata dalla madre in ospedale Neonata positiva al covid abbandonata dalla madre in ospedale (Foto di esudroff da Pixabay)È successo a Palermo, questo reato che si stenta a credere sia vero. Una Neonata è risultata positiva al covid e la madre l’ha abbandonata in reparto, scappando insieme alla zia della bambina. Rintracciata poi a Catania, la donna è stata arrestata con l’accusa di abbandono di minore. Non ha poi voluto riconoscere la bambina che dopo un mese è guarita e gode attualmente di ottima salute. La ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Palermo,alinalin(Foto di esudroff da Pixabay)È successo a Palermo, questo reato che si stenta a credere sia vero. Unaè risultataale lal’hain reparto, scappando insieme alla zia della bambina. Rintracciata poi a Catania, la donna è stata arrestata con l’accusa di abbandono di minore. Non ha poi voluto riconoscere la bambina che dopo un mese è guarita e gode attualmente di ottima salute. La ...

Margher81933300 : RT @francescatotolo: Per la cronaca, la madre arrestata è di etnia rom. La maggioranza delle testate hanno censurato questa informazione.… - palermo24h : Gds: 'Palermo. La mamma arrestata, bimbi a perdere. Fermata la donna che avrebbe lasciato la figlia neonata e posit… - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo. La mamma arrestata, bimbi a perdere. Fermata la donna che avrebbe lasciato la figlia neonata e posi… - PrincipiFranco : RT @francescatotolo: Per la cronaca, la madre arrestata è di etnia rom. La maggioranza delle testate hanno censurato questa informazione.… - Gianluc68325330 : RT @francescatotolo: Per la cronaca, la madre arrestata è di etnia rom. La maggioranza delle testate hanno censurato questa informazione.… -