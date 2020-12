“Natale in casa Cupiello”, Eduardo torna in tv con Castellitto (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Edoardo De Angelis rilegge "Natale in casa Cupiello" con l'occhio del cinema nel film per la tv che andrà in onda il 22 dicembre in prima serata su Rai 1. Nel ruolo di Lucariello, che fu interpretato tante volte dall'autore, Eduardo De Filippo, c'è Sergio Castellitto, che considera questa commedia "una gioielleria di emozioni" e ha confessato di non aver cercato nessun confronto con il grande Maestro ma di aver semplicemente interpretato uno straordinario ruolo.In quella casa napoletana in cui il protagonista con ostinazione e ingenuità fa di tutto, come ogni anno, per costruire il suo presepe, scoppiano conflitti e fioriscono tensioni, tra risate e tragedia. Gli altri componenti della famiglia Cupiello nel film di De Angelis sono: Marina Confalone, Adriano Pantaleo, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Edoardo De Angelis rilegge "in" con l'occhio del cinema nel film per la tv che andrà in onda il 22 dicembre in prima serata su Rai 1. Nel ruolo di Lucariello, che fu interpretato tante volte dall'autore,De Filippo, c'è Sergio, che considera questa commedia "una gioielleria di emozioni" e ha confessato di non aver cercato nessun confronto con il grande Maestro ma di aver semplicemente interpretato uno straordinario ruolo.In quellanapoletana in cui il protagonista con ostinazione e ingenuità fa di tutto, come ogni anno, per costruire il suo presepe, scoppiano conflitti e fioriscono tensioni, tra risate e tragedia. Gli altri componenti della famiglianel film di De Angelis sono: Marina Confalone, Adriano Pantaleo, ...

“Natale in casa Cupiello”, Eduardo torna in tv con Castellitto

Edoardo De Angelis rilegge “Natale in casa Cupiello” con l’occhio del cinema nel film per la tv che andrà in onda il 22 dicembre in prima serata su Rai 1. Nel ruolo di Lucariello, che fu interpretato ...

