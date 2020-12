MotoGP, KTM rinnova i 'preziosi' tester Dani Pedrosa e Mika Kallio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il team Red Bull KTM ha deciso di continuare a dare fiducia ai due tester Dani Pedrosa e Mika Kallio. A dare la notizia è stato il team 'orange' attraverso una nota stampa nella quale ha spiegato le ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il team Red Bull KTM ha deciso di continuare a dare fiducia ai due. A dare la notizia è stato il team 'orange' attraverso una nota stampa nella quale ha spiegato le ...

I due piloti resteranno nel ruolo di collaudatori dopo aver avuto un grande ruolo nella crescita della moto costruita a Mattighofen ...

A dare la notizia è stata la stessa Casa austriaca attraverso le parole di Pit Beirer: “Sia il contributo di Mika che quello di Dani sono stati importanti per i progressi che abbiamo fatto” ...

