Maturità 2021, per gli studenti ok al modello dello scorso anno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Gli studenti, secondo un sondaggio di Scuola.net, sono propensi ad adottare il modello di esami di stato dello scorso anno. Tuttavia, chiedono al Ministero di decidere al più presto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Gli, secondo un sondaggio di Scuola.net, sono propensi ad adottare ildi esami di stato. Tuttavia, chiedono al Ministero di decidere al più presto. L'articolo .

zazoomblog : Maturità 2021: gli studenti vorrebbero annullarla il sondaggio di - orizzontescuola : Maturità 2021, per gli studenti ok al modello dello scorso anno - FirenzePost : Maturità 2021: gli studenti vorrebbero annullarla, il sondaggio di - giu_alessi : RT @skuolanet: Il maxi-orale in presenza ha convinto...? ?? Scopriamolo insieme ?? - skuolanet : Il maxi-orale in presenza ha convinto...? ?? Scopriamolo insieme ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Maturità 2021 Maturità 2021 | agli studenti piacerebbe replicare il maxi-orale in presenza Zazoom Blog