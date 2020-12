Le dichiarazioni di Fonseca pre Roma-Torino (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giovedì 17 dicembre 2020 alle 20.45 all’Olimpico si disputerà Roma-Torino, gara valida per la 12° giornata di campionato di Serie A. Fonseca è intervenuto in conferenza stampa pre Roma-Torino. Queste le sue parole. Cosa ha detto Fonseca pre Roma-Torino? L’allenatore giallorosso ha commentato il prossimo impegno contro i granata: Non è importante il precedente. E’ importante il presente, la classifica non dimostra la qualità del Torino. Abbiamo una partita difficile ma con una squadra organizzata che vuole giocare e avere la palla. Dobbiamo giocare al nostro meglio per vincere.Sulle condizioni di Mancini, Kumbulla e Mirante: Kumbulla sta bene, non ha lesione. Mancini è pronto come Smalling. Vediamo domani chi giocherà. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giovedì 17 dicembre 2020 alle 20.45 all’Olimpico si disputerà, gara valida per la 12° giornata di campionato di Serie A.è intervenuto in conferenza stampa pre. Queste le sue parole. Cosa ha dettopre? L’allenatore giallorosso ha commentato il prossimo impegno contro i granata: Non è importante il precedente. E’ importante il presente, la classifica non dimostra la qualità del. Abbiamo una partita difficile ma con una squadra organizzata che vuole giocare e avere la palla. Dobbiamo giocare al nostro meglio per vincere.Sulle condizioni di Mancini, Kumbulla e Mirante: Kumbulla sta bene, non ha lesione. Mancini è pronto come Smalling. Vediamo domani chi giocherà. ...

MoliPietro : Le dichiarazioni di Fonseca pre Roma-Torino - mignolodanese : @GianlucaFiori70 @GianlucaLengua @danielelozzi @RiccardoValoti @pino Oggi ho messo @Teleradiostereo poco prima del… - VoceGiallorossa : ???@PFonsecaCoach: 'Braga? Partita speciale. Non sarà una qualificazione semplice' Leggi qui le dichiarazioni integr… - teladoiotokyo : Fonseca: Il Braga? Per me sarà una gara speciale. Non sarà facile contro di loro: Paulo Fonseca, tecnico dell?AS Ro… - junews24com : Fonseca punta la Juve: «Investe di più ma lavoriamo per avvicinarci» - -