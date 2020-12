L’Alligatore 2 | ci sarà la nuova stagione?

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La serie tv di Rai2, tratta dalla saga letteraria di Massimo Carlotto ed ambientata nella laguna veneta, si è conclusa. Il telefilm, che racconta le indagini di Marco Buratti (Matteo Martari), ex cantante di blues soprannominato, di recente uscito dal carcere dopo aver scontato (ingiustamente) sette anni di pena, non ha avuto un grosso successo in termini di ascolti. Sebbene qualche giudizio positivo non sia mancato e il cast sia di tutto rispetto – accanto a Martari anche Thomas Trabacchi, Valeria Solarino, Gianluca Gobbi e Fausto Maria Sciarappa -, questo prodotto non ha catturato il pubblico come invece è capitato con altre serie tv andate in onda su Rai2, dovendosi accontentare di numeri attorno al milione di spettatori, chiaramente sotto l’obiettivo di rete.2 si farà? Come da titolo della ...