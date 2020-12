Google, ancora difficoltà con Gmail: problemi per 15mila utenti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Non sono stati risolti del tutto i problemi che lunedì hanno mandato in down i servizi Google in tutto il mondo. ancora in particolare difficoltà nella giornata di ieri infatti Gmail, il servizio di posta elettronica del gigante tecnologico statunitense. “Siamo a conoscenza di un problema con Gmail che interessa un numero significativo di utenti. Gli utenti interessati sono in grado di accedere a Gmail, ma si verificano messaggi di errore, episodi di latenza elevata e/o altri comportamenti imprevisti”, ha scritto Google. La ‘panne’ riguarda più di 15mila utenti soprattutto in Nord America e in Gran Bretagna“. Gli altri servizi, come Google Maps o ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Non sono stati risolti del tutto iche lunedì hanno mandato in down i serviziin tutto il mondo.in particolarenella giornata di ieri infatti, il servizio di posta elettronica del gigante tecnologico statunitense. “Siamo a conoscenza di un problema conche interessa un numero significativo di. Gliinteressati sono in grado di accedere a, ma si verificano messaggi di errore, episodi di latenza elevata e/o altri comportamenti imprevisti”, ha scritto. La ‘panne’ riguarda più disoprattutto in Nord America e in Gran Bretagna“. Gli altri servizi, comeMaps o ...

Corriere : Ancora un blackout di Google: segnalati problemi per Gmail - InvestingItalia : Google ancora down nella notte. “Problema già risolto” - - maubar58 : @Mov5Stelle @fattoquotidiano @RicRicciardi Questo invece è il metodo grillino , rubare il posto letto a chi ne ha v… - infoitscienza : Google, ancora problemi sulla rete: Gmail in down - angiuoniluigi : RT @fanpage: Gmail di nuovo down: ancora problemi per la posta di Google -

Ultime Notizie dalla rete : Google ancora difficoltà ‘Ogni umana tutela’, il nuovo volto dell’Inca Yahoo Notizie