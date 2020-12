GF Vip | Elisabetta Gregoraci scrive ad Ariadna Romero

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip,ha deciso dire in privato ad, ex compagna di Pierpaolo Pretelli. Scopriamo cosa si sono dette le due. L’ultima putata del Grande Fratello Vip è stata molto emozionante, e ha regalato tantissimi momenti unici al pubblico a casa. Pierpaolo Pretelli ha avuto prima un confronto con, e poi ha incontrato la sua ex compagna Articolo completo: dal blog SoloDonna