'Gf Vip 5', Stefano Bettarini fa una scottante rivelazione sul vero motivo per cui è stato squalificato dal reality: " Lì dentro c'erano donne che…"

La motivazione con cui Stefano Bettarini è stato espulso dalla casa del Grande Fratello Vip è riconducibile a una espressione blasfema che il toscano ha pronunciato durante una conversazione con Enock Barwuah e Francesco Oppini. Intervistato dal settimanale Oggi – a più di un mese di distanza dalla squalifica – Stefano ha rivelato quali sono state, secondo il suo punto di vista, le vere motivazioni per cui è stato allontanato dalla Casa più spiata d'Italia, e ha affermato senza remori che sono stati usati due pesi e due misure: Ho usato un intercalare toscano, magari sgradevole, ma non una bestemmia… Sono stati usati due pesi e due misure e non mi spiego il perché. E ancora: Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo tutti sentito espressioni davvero ...

