De Rossi | “Lewandowski merita un premio Totti il più grande di tutti”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Daniele Deha parlato ai canali ufficiali della FIFA in merito ai premi “The Best award”:Chi vincerà il titolo di The Best Men’s Player 2020? “Messi è sempre il miglior giocatore, ma se guardi all’anno passato Robertse lo. Ha vinto la Champions League, ha segnato un numero enorme di gol ed è stato il migliore considerate le prestazioni in campo”. E tra gli allenatori?“Non è facile, i candidati hanno ottenuto ottimi risultati. Di solito la persona che ha vinto più titoli riceve anche il, quindi Hansi Flick del Bayern Monaco è sicuramente il favorito, se lo è guadagnato. Qualsiasi allenatore che arriva in un club sei mesi prima della fine della stagione e deve fare i conti con una pandemia che cambia qualsiasi cosa, ma poi vince tutto meriterebbe il ??”. Chi è stato ...