Covid-19, "la Novena di Natale": una tradizione più forte della pandemia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa pandemia da Covid-19 ha stravolto tutto, anche le tradizioni sono state messe a dura prova quest'anno. La differenza sta nel fatto che se le tradizioni non si tramandano vanno perse ed il nostro patrimonio culturale muore lentamente e inesorabilmente. Da oggi, 16 dicembre, mancano solo nove giorni a Natale, la festa più sentita dalla gente. Di tradizioni natalizie l'Italia è piena, ogni anno si assiste alla divisione tra i fautori del classico panettone milanese e gli amanti del pandoro veronese. tradizione amplificate nel Mezzogiorno, basti pensare al "cardone" beneventano, un "patrimonio Unesco" per i sanniti, o ai roccocò che hanno il loro perché sulle tavole partenopee. Abbandonata la tavola come non menzionare la via dei presepi di San Gregorio Armeno a Napoli, una stradina stretta e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Novena Effetto Covid a Bra: Natale senza presepe vivente e novena social per i più piccoli TargatoCn.it Sassari Le Novene e le messe di Natale in Aou

Sarà possibile seguirle sui canali social della Cappellania ospedaliera, Facebook e YouTube. Sassari 16 dicembre 2020 – Inizieranno oggi, anche nelle cappelle dell’Aou di Sassari, le novene in prepara ...

All’Aou di Sassari le novene e le messe di Natale saranno anche online

Andrà in diretta sul canale YouTube della Cappellania ospedaliera la Novena che si celebra al Santissima Annunziata ... Si comincia oggi in Ortopedia, domani 17 dicembre in Geriatria Covid, il 18 in ...

