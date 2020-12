Capsule Hobby | il nuovo termoventilatore portatile di De’ Longhi

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)è ildi De’, dal design elegante e compatto, in grado di riscaldare grandi ambienti nonostante le dimensioni ridotte De’, da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, ha creato, ilideale per l’arrivo dei primi freddi. È un elettrodomestico che si contraddistingue per la compattezza delle dimensioni (28x27x17 cm), il peso contenuto con poco più di 1,5 kg e la maniglia ergonomica, che consente di spostarlo comodamente da un ambiente all’altro della casa. Grazie a queste caratteristiche, è l’ideale anche per un’ipotetica casa di villeggiatura, in cui, dopo mesi di inutilizzo è necessario ...