Cambiamenti climatici | l' esempio dell' Emilia Romagna in un webdoc

Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - L'emergenza sanitaria non è l'unica da affrontare. La crisi climatica continua a imperversare e fenomeni come siccità e alluvioni mettono a dura prova, anche nel nostro paese, la risorsa più importante: l'acqua. A raccontare le migliori esperienze di gestione idrica e adattamento al cambiamento climatico ci pensa il webdoc 'Adaptation', un progetto di 'constructive journalism', da oggi navigabile online. La prima puntata italiana affronta il caso Emiliano-romagnolo mettendo in evidenza le tante eccellenze amministrative, industriali, scientifiche e civiche grazie alle quali questa regione si sta adattando a una delle sfide più decisive del nostro tempo: la crisi idrica. Cruciale il ruolo del Gruppo Hera, secondo operatore a livello nazionale nel settore idrico, che ha aperto le proprie porte alla squadra ...

La crisi climatica continua a imperversare e fenomeni come siccità e alluvioni mettono a dura prova, anche nel nostro paese, la risorsa più importante: l'acqua. A raccontare le migliori esperienze di ...

