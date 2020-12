Ambiente | a Bper il rating di Carbon Disclosure Project

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 dicembre 2020), organizzazione non profit internazionale che da anni valuta in modo molto serio e severo le performance delle aziende dal punto di vista della sostenibilità ambientale, ha da poco inserito, unica banca italiana, nella sua “A List”,riservato alle aziende maggiormente impegnate nel cambiamento climatico. Un riconoscimento importante per il gruppo bancario, che ha voluto dedicare una figura manageriale, Giovanna Zacchi, appositamente al tema del Corporate Social Responsibility. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.