Sharon Stone contro la figlia di Demi Moore e Bruce Willis | “Mangia un po’ di più”

Una foto su Instagram e un commento di Sharon Stone: Tallulah Willis, figlia di Demi Moore e Bruce Willis, è finita al centro del gossip dopo che a diva di Hollywood ha commentato un suo scatto. Tutto è iniziato da un'immagine pubblicata da Tallulah sui social. Nella foto la figlia di Demi Moore, 26 anni, indossa un costume nero di di Stærk & Christensen, il brand creato dalla modella Helena Christensen. L'immagine ha spinto la Stone a commentare. L'attrice ha chiesto alla ragazza di "valutare l'opportunità di Mangiare un po' di più", aggiungendo una riflessione: "Siamo tutti spinti a essere magri, come se quella fosse la bellezza suprema. Tu sei bella. Non è una ..."

