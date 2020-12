Selvaggia Roma confessa il concorrente del GF Vip sul quale aveva messo gli occhi non è Pierpaolo

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le brasiliane ci hanno rovinato i piani e la scorsa settimana hanno spedito a casa(che poteva dare ancora molto). L’ex gieffina durante la sua intervista fatta a Casa Chi ha svelato il nome di undel GF Vip che non le era del tutto indifferente. Gabriele Parpiglia ha provato a farla parlare e alla fine c’è riuscito. “Se dici che sai già la risposta allora fai tu questo nome. Dì pure chi avevo puntato secondo le tue fonti. Dici che è fidanzato? Ma allora stai già dicendo tu il nome. C’è un solo fidanzato nel programma. No, non è Oppini, non c’era più dentro. – continua– Ok, dai è Andrea Zelletta, mi ci trovavo molto bene, ma io rispetto i rapporti. Diciamo che se non fosse stato fidanzato un pensierino ce l’avrei fatto, questo sì. Però siete proprio dei ...

Cateryna_78 : @annnairax @roma_selvaggia Grazie - annnairax : @Cateryna_78 C’è su Twitter, eccola @roma_selvaggia - its__lilo_bitch : nuovo nick in onore dell’icona @roma_selvaggia - avni00499711 : RT @aurs___: Tutti d’accordo sul fatto che ancora oggi non abbiamo superato la sua uscita? @roma_selvaggia #GFVIP - indiesponente : Il #GFVIP è riuscito a farmi stare simpatica Selvaggia Roma. Simpatica. Selvaggia. Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Roma

(Leggo.it) In studio, stamattina, sono stati chiamati come ospiti Francesco Oppini e Selvaggia Roma. Francesco Oppini in studio e Selvaggia Roma in collegamento da casa sua, infatti, sono intervenuti ...Francesco Oppini in studio e Selvaggia Roma in collegamento da casa sua, infatti, sono intervenuti nel talk-show mattutino, raccontandosi in diretta a 360 gradi. In studio, stamattina… Leggi ...