Ippolito | ' Noi siamo Cassandre inascoltate | non ignorateci anche sulla terza ondata'

(Di martedì 15 dicembre 2020) Giuseppe, direttore scientifico dello Spallanzani, componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts), commenta amaro al Corriere della Sera : 'La storia non ci ha insegnato nulla!'. 'I timori ...

globalistIT : Ecco cosa ha detto il direttore scientifico dello Spallanzani, componente del Comitato tecnico-scientifico… - peterkama : ippolito : ripetiamo sempre lo stesso errore: appena il virus rallenta noi togliamo le misure #CorSera - ondavorace : @Alberto03900676 @VittorioSgarbi @BaldiniCastoldi @stampasgarbi @bettywrong @StefanoLosani @GiCivi @nino_ippolito E… - LavoroLazio_com : Covid, Ippolito (Spallanzani): 'Terza ondata possibile, ma ciò che accadrà lo decideremo noi' 'Se una cosa ho impar… - LavoroLazio_com : Covid, Ippolito (Spallanzani): 'Terza ondata possibile, ma ciò che accadrà lo decideremo noi' 'Se una cosa ho impar… -

Ultime Notizie dalla rete : Ippolito Noi

Globalist.it

Il direttore scientifico dello Spallanzani mette in guardia: "Il virus è ancora lì e si diffonde sempre allo stesso modo" ...Giuseppe Ippolito al Corriere: "In Italia muoiono 600 persone al giorno, ma sembra che la cosa non interessi a nessuno”.