In Fvg oggi 829 nuovi casi, diminuiscono ricoveri e terapie intensive (Di martedì 15 dicembre 2020) 15 dicembre: in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 829 nuovi contagi (il 7,86 per cento dei 10.551 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19, ai quali si aggiungono 16 decessi avvenuti a domicilio fra il 19 ottobre e il 9 dicembre e altri 10 nel periodo tra l’11 e il 13 dicembre. Scendono a 56 i pazienti in cura in terapia intensiva e diminuiscono anche i ricoverati in altri reparti, che oggi risultano essere 654. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 41.320, di cui: 8.987 a Trieste, 18.367 a Udine, 8571 a Pordenone e 4.886 a Gorizia, alle quali si aggiungono 509 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.524. I decessi complessivamente ammontano a 1.299, con la seguente suddivisione territoriale: 405 a Trieste, ... Leggi su udine20 (Di martedì 15 dicembre 2020) 15 dicembre: in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 829contagi (il 7,86 per cento dei 10.551 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19, ai quali si aggiungono 16 decessi avvenuti a domicilio fra il 19 ottobre e il 9 dicembre e altri 10 nel periodo tra l’11 e il 13 dicembre. Scendono a 56 i pazienti in cura in terapia intensiva eanche i ricoverati in altri reparti, cherisultano essere 654. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 41.320, di cui: 8.987 a Trieste, 18.367 a Udine, 8571 a Pordenone e 4.886 a Gorizia, alle quali si aggiungono 509 persone da fuori regione. Iattuali di infezione risultano essere 14.524. I decessi complessivamente ammontano a 1.299, con la seguente suddivisione territoriale: 405 a Trieste, ...

c_shaurli : RT @pdfvg: Giunta #Fedriga diceva in piena #pandemia che non sapevamo se avevamo i soldi per pagare i dipendenti della #sanita pubblica. Og… - mariacr28250504 : RT @Riccardi_FVG: ??ULTIMI DATI #COVID19 OGGI 15/12 IN #FVG ?? Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 829 nuovi contagi (il 7,86… - effe_news : Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg - TgrRaiFVG : Oggi in #FVG sono stati rilevati 829 nuovi contagi su 10.551 tamponi eseguiti, il 7,86%. 26 i decessi, ai quali si… - Riccardi_FVG : ??Approfondimenti su casi #COVID19 di oggi 15/12 in #Fvg ?? Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Ve… -