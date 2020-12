Il soldato Adler ritrova i suoi bambini | rinvenuti in una cesta 76 anni dopo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il ricordo di unae due vecchie foto scattate in una piccola località di Monterenzio (Bologna), a testimoniare uno dei pochi momenti di umanità in un’epoca che di umano non aveva nulla. In mezzo, un buco di 76in cui le vite di quattro persone sono andate avanti, ognuna per la sua strada. Fino a oggi, quando l’examericano Martin, 96, originario del Bronx, si èto faccia a faccia - per quanto sullo schermo di un computer - con Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi, rispettivamente di 83, 82 e 79. Li aveva visti per la prima e unica volta nell’ottobre del 1944, quando aveva vent’e combatteva sulla Linea Gotica. Un giorno, insieme al suo compagno d’armi John Bronsky, entrò mitra in pugno in un’abitazione ...