Ibrahimovic | allenamento in streaming | “Pioli sarà contento | sto tornando in forma”

Oltre 2.000 persone in collegamento per assistere ad un allenamento di Zlatan Ibrahimovic su Buddyfit, la palestra digitale con oltre 300 classi live al mese. Una staffetta tra 5 trainer professionisti, Giacomo Galliani, Federica Macri, Mattia Valli, Federica Cuni, Rosanna Viteri hanno animato all'insegna dello sport fatto da casa, circa un'ora di allenamento con il fuoriclasse del Milan che ha anche lanciato un messaggio a Pioli: "sarà contento, sto tornando in forma". Durante il live tanto spazio anche alle curiosità su come si allena un vero campione con Ibra che non si è risparmiato e ha incitato il pubblico che si allenava da casa.

