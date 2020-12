Fastweb, al via NeXXt Generation 2025 (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Connettere con il futuro milioni di famiglie sul territorio nazionale: con questo obiettivo Fastweb lancia NeXXt Generation 2025. E’ il primo operatore in Italia e tra i primi in Europa a lanciare una rete UltraFWA: in questi giorni nelle prime 50 città situate in aree grigie sarà disponibile un servizio di connettività fissa di nuova generazione con velocità fino a 1 Gb/s, senza limiti di traffico e numero di dispositivi connessi, basato sulla innovativa infrastruttura FWA che coniuga la potenza della fibra e quella delle frequenze 5G. Gli utenti residenti nelle città medio-piccole, finora escluse dalla rivoluzione gigabit – cittadine come Anzio o Avellino, Crema e Belluno, Nardò o Velletri – avranno la possibilità di accedere alle medesime opportunità riservate finora alle grandi città.Si parte con 50 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Connettere con il futuro milioni di famiglie sul territorio nazionale: con questo obiettivolancia. E’ il primo operatore in Italia e tra i primi in Europa a lanciare una rete UltraFWA: in questi giorni nelle prime 50 città situate in aree grigie sarà disponibile un servizio di connettività fissa di nuova generazione con velocità fino a 1 Gb/s, senza limiti di traffico e numero di dispositivi connessi, basato sulla innovativa infrastruttura FWA che coniuga la potenza della fibra e quella delle frequenze 5G. Gli utenti residenti nelle città medio-piccole, finora escluse dalla rivoluzione gigabit – cittadine come Anzio o Avellino, Crema e Belluno, Nardò o Velletri – avranno la possibilità di accedere alle medesime opportunità riservate finora alle grandi città.Si parte con 50 ...

(Teleborsa) - Connettere con il futuro milioni di famiglie sul territorio nazionale: con questo obiettivo Fastweb lancia NeXXt Generation 2025. E' il primo operatore in Italia e tra i primi in Europa ...

TIM continua la sua campagna di espansione della copertura ultrabroadband (UBB) su tutto il territorio nazionale, volta a portare l'Internet veloce ad un b ...